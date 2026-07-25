«Не пускает в аккаунт и молчит»: ChatGPT столкнулся с новым масштабным сбоем
Новости

«Не пускает в аккаунт и молчит»: ChatGPT столкнулся с новым масштабным сбоем

Уже четвёртый раз за месяц.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:00
«Не пускает в аккаунт и молчит»: ChatGPT столкнулся с новым масштабным сбоем

25 июля 2026 года ChatGPT перестал корректно работать для пользователей по всему миру. Проблема резко проявилась около 12:49–12:51 по московскому времени: сервис перестаёт пускать в аккаунт, не отвечает в чат или зависает на выполнении задач.

Что известно на данный момент

По данным трекеров сбоев, всплеск жалоб начался практически мгновенно — с околонулевых значений график взлетел до 903 жалоб пользователей уже к 12:51 (мск), при этом доля сетевых сбоев HTTP(S) держится на уровне 0,48%, то есть проблема, судя по всему, не в базовой сетевой инфраструктуре, а на стороне самого сервиса.

Судя по потоку обращений, симптомы разнятся:

  • сервис не пускает в аккаунт;
  • ChatGPT принимает запрос, но не отвечает или отвечает с большой задержкой («долго отвечает»);
  • у части пользователей, уже находящихся в аккаунте, перестают выполняться задания — интерфейс просто не реагирует.

Корреспонденты The GEEK подтверждают проблему на собственном опыте: сервис не пускает в аккаунт и не реагирует на запросы в чате.

Что говорят за рубежом

Зарубежные пользователи также массово сообщают о сбое: в соцсетях фигурируют жалобы на ошибки, связанные с сервисом аутентификации — не получается войти, пропадает доступ к истории переписки, часть сессий обрывается с ошибкой авторизации.

Проблема, по свидетельствам пользователей, затрагивает как бесплатные, так и платные аккаунты. При этом официальная статус-страница OpenAI не всегда успевает отражать проблему в реальном времени — по опыту предыдущих инцидентов, публичные трекеры сбоев обычно фиксируют всплеск раньше, чем компания обновляет статус.

Не первый случай

За последний месяц у OpenAI это далеко не первый сбой: сервис штормило и 19 июля (ChatGPT переставал отвечать и выдавал ошибки), и 14 июля (не грузилась веб-версия из-за ошибок соединения), а с 23 по 24 июля пользователи почти сутки жили с повышенным уровнем ошибок в ChatGPT, Codex и API.

Что делать пользователям

Пока официальных комментариев от OpenAI по сегодняшнему инциденту нет, единственный рабочий совет — подождать и не пытаться «долбить» сервис повторными запросами, это не ускоряет починку.

Материал будет дополняться по мере поступления новой информации.

Обсудить

Главное по теме

Новости OpenAI разрабатывает первую «умную» колонку с ChatGPT

Но выходу может помешать Apple.
Новости OpenAI закроет браузер Atlas меньше чем через год после запуска Новости OpenAI выпустила GPT-5.6 для всех пользователей

Похожие материалы

ChatGPT OpenAI представила семейство моделей GPT-5.6

На первом этапе доступ к ним получит только ограниченная группа партнёров через API и Codex, а в ChatGPT…

 ChatGPT OpenAI улучшила «память» ChatGPT: бот стал лучше помнить привычки пользователя

OpenAI обещает, что ChatGPT станет точнее учитывать личные предпочтения пользователя и лучше адаптировать ответы под ситуацию.

 ChatGPT Мальта закупила доступ к ChatGPT Plus для всех граждан страны

ИИ в каждый дом.

 ChatGPT OpenAI представила GPT-5.5 Instant как новую модель по умолчанию в ChatGPT

Компания заявляет, что она точнее GPT-5.3 Instant, реже допускает галлюцинации и лучше справляется с повседневными задачами.

Скидки и подборки

Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку

Последние новости

Идеальна для кибербезопасности и ежедневных задач: Anthropic представила Claude Opus 5 Nothing сократит штат на 40% и закроет подразделения в Европе и Японии Прощай, «чёлка»: флагманский MacBook Pro получит Dynamic Island и ультратонкий корпус Евросоюз ввёл санкции против 94 российских финансовых организаций и «Золотой Короны» Корпус 4,7 мм и матовый 3K-экран: в Россию приехал самый тонкий флагманский планшет HUAWEI Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 S: планшет для работы вдолгую

    Обзоры

  3. Обзор телевизора Tuvio TM65UFGCH52 с Mini-LED и частотой 144 Гц

    Обзоры

  4. Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

    Обзоры

  5. Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту

    Обзоры

  6. Бюджетник без тормозов: обзор iQOO Z11 Lite 5G

    Обзоры
Смотреть все обзоры