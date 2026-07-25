«Не пускает в аккаунт и молчит»: ChatGPT столкнулся с новым масштабным сбоем

25 июля 2026 года ChatGPT перестал корректно работать для пользователей по всему миру. Проблема резко проявилась около 12:49–12:51 по московскому времени: сервис перестаёт пускать в аккаунт, не отвечает в чат или зависает на выполнении задач.

Что известно на данный момент

По данным трекеров сбоев, всплеск жалоб начался практически мгновенно — с околонулевых значений график взлетел до 903 жалоб пользователей уже к 12:51 (мск), при этом доля сетевых сбоев HTTP(S) держится на уровне 0,48%, то есть проблема, судя по всему, не в базовой сетевой инфраструктуре, а на стороне самого сервиса.

Судя по потоку обращений, симптомы разнятся:

сервис не пускает в аккаунт;

ChatGPT принимает запрос, но не отвечает или отвечает с большой задержкой («долго отвечает»);

у части пользователей, уже находящихся в аккаунте, перестают выполняться задания — интерфейс просто не реагирует.

Корреспонденты The GEEK подтверждают проблему на собственном опыте: сервис не пускает в аккаунт и не реагирует на запросы в чате.

Что говорят за рубежом

Зарубежные пользователи также массово сообщают о сбое: в соцсетях фигурируют жалобы на ошибки, связанные с сервисом аутентификации — не получается войти, пропадает доступ к истории переписки, часть сессий обрывается с ошибкой авторизации.

Проблема, по свидетельствам пользователей, затрагивает как бесплатные, так и платные аккаунты. При этом официальная статус-страница OpenAI не всегда успевает отражать проблему в реальном времени — по опыту предыдущих инцидентов, публичные трекеры сбоев обычно фиксируют всплеск раньше, чем компания обновляет статус.

Не первый случай

За последний месяц у OpenAI это далеко не первый сбой: сервис штормило и 19 июля (ChatGPT переставал отвечать и выдавал ошибки), и 14 июля (не грузилась веб-версия из-за ошибок соединения), а с 23 по 24 июля пользователи почти сутки жили с повышенным уровнем ошибок в ChatGPT, Codex и API.

Что делать пользователям

Пока официальных комментариев от OpenAI по сегодняшнему инциденту нет, единственный рабочий совет — подождать и не пытаться «долбить» сервис повторными запросами, это не ускоряет починку.

Материал будет дополняться по мере поступления новой информации.