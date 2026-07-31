В России стартовали продажи HUAWEI Pura 90s Pro и Pro Max

В России стартовали продажи смартфонов HUAWEI Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max. Главной особенностью Pura 90s Pro Max стала камера с 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом и крупным сенсором. Смартфон поддерживает обработку снимков в формате RAW на аппаратном уровне, 20-кратное гибридное приближение и стабилизацию CIPA 7.0.

Младший HUAWEI Pura 90s Pro получил отдельный режим макросъёмки с минимальной дистанцией фокусировки 5 см. В обеих моделях используется система обработки изображений XMAGE второго поколения, а функции искусственного интеллекта помогают выстраивать композицию и редактировать готовые фотографии.

Смартфоны оснащены аккумуляторами ёмкостью 6000 мА·ч. Pura 90s Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт, а Pura 90s Pro Max — 100 Вт. Также в устройствах появился обновлённый голосовой помощник Celia.

Цены в России:

HUAWEI Pura 90s Pro, 12/256 ГБ — 74 999 рублей;

HUAWEI Pura 90s Pro, 12/512 ГБ — 84 999 рублей;

HUAWEI Pura 90s Pro Max, 12/256 ГБ — 94 999 рублей;

HUAWEI Pura 90s Pro Max, 12/512 ГБ — 104 999 рублей.

На старте продаж на все конфигурации смартфонов действует скидка 10 000 рублей.