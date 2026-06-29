Для Android вышел игровой лаунчер с интерфейсом PSP
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Для Android вышел игровой лаунчер с интерфейсом PSP

Он переносит на смартфоны и портативные Android-консоли интерфейс в духе PSP.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:40
Для Android вышел игровой лаунчер с интерфейсом PSP

Разработчик JohnnyCollado выпустил на GitHub альфа-версию Play Field Portal. Приложение работает как игровой фронтенд для Android и визуально почти полностью повторяет классический интерфейс PSP: горизонтальные разделы, вертикальные подпункты, иконки и фон в стиле старой портативной консоли Sony.

Play Field Portal можно использовать как отдельную оболочку для игр, ROM-библиотеки, Android-приложений и тайтлов, запускаемых через Winlator. При этом сам лаунчер не является эмулятором: для запуска игр нужны внешние приложения вроде PPSSPP, DuckStation, Dolphin, RetroArch и других совместимых эмуляторов.

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Пока Play Field Portal находится в статусе 1.0.0-alpha и не доступен в Google Play. Разработчик предупреждает о возможных ошибках, вылетах, недоработанном интерфейсе и неполной работе отдельных функций. Следующим крупным этапом станет система тем, после чего проект планируют довести до полноценного релиза 1.0.

Отдельно автор проекта указал, что при разработке использовались Claude и Codex. Android Authority отмечает, что пока неясно, насколько большую роль сыграл ИИ, но сам разработчик утверждает, что имеет профильное образование для программирования.

Для владельцев портативных Android-консолей вроде Retroid, AYANEO Pocket или аналогичных устройств Play Field Portal может стать одним из самых ностальгических лаунчеров.

Но из-за ранней альфа-версии устанавливать его стоит только тем, кто готов вручную настраивать эмуляторы и мириться с багами. Проект доступен на Github.

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