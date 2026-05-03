Nubia Z80 Ultra обошёл Oppo и Honor в апрельском рейтинге AnTuTu

AnTuTu опубликовала апрельский рейтинг Android-смартфонов с самой высокой долей положительных отзывов пользователей. Первое место занял Nubia Z80 Ultra с результатом 98,33%.

На второй строчке оказался OPPO K13 Turbo 5G с показателем 98,21%. Третье место занял OPPO Find X8 Ultra, набравший 95,29% положительных отзывов.

Nubia Z80 Ultra выделяется плоским экраном без вырезов, чипом Snapdragon 8 Elite Gen5, аккумулятором на 7200 мАч и защитой IP69. Также смартфон поддерживает проводную зарядку 90 Вт и беспроводную на 80 Вт.

OPPO K13 Turbo 5G получил встроенный вентилятор, процессор Dimensity 8450, батарею на 7000 мАч, зарядку 80 Вт и 6,8-дюймовый экран с частотой 120 Гц.

OPPO Find X8 Ultra остаётся в рейтинге как фотофлагман с дюймовым основным сенсором, двумя перископическими модулями, экраном 2K и аккумулятором на 6100 мАч.

Отдельно AnTuTu отмечает, что в топ-10 апрельского рейтинга вошли только два актуальных флагмана: Nubia Z80 Ultra и Honor Magic8.