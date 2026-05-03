Nubia Z80 Ultra обошёл Oppo и Honor в апрельском рейтинге AnTuTu | The GEEK
Новости

Nubia Z80 Ultra обошёл Oppo и Honor в апрельском рейтинге AnTuTu

Nubia Z80 Ultra стал лидером апрельского рейтинга Android-смартфонов AnTuTu по доле положительных отзывов. Модель получила 98,33% одобрения пользователей.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:11
Nubia Z80 Ultra обошёл Oppo и Honor в апрельском рейтинге AnTuTu

AnTuTu опубликовала апрельский рейтинг Android-смартфонов с самой высокой долей положительных отзывов пользователей. Первое место занял Nubia Z80 Ultra с результатом 98,33%.

На второй строчке оказался OPPO K13 Turbo 5G с показателем 98,21%. Третье место занял OPPO Find X8 Ultra, набравший 95,29% положительных отзывов.

Nubia Z80 Ultra выделяется плоским экраном без вырезов, чипом Snapdragon 8 Elite Gen5, аккумулятором на 7200 мАч и защитой IP69. Также смартфон поддерживает проводную зарядку 90 Вт и беспроводную на 80 Вт.

OPPO K13 Turbo 5G получил встроенный вентилятор, процессор Dimensity 8450, батарею на 7000 мАч, зарядку 80 Вт и 6,8-дюймовый экран с частотой 120 Гц.

android-top-10

OPPO Find X8 Ultra остаётся в рейтинге как фотофлагман с дюймовым основным сенсором, двумя перископическими модулями, экраном 2K и аккумулятором на 6100 мАч.

Отдельно AnTuTu отмечает, что в топ-10 апрельского рейтинга вошли только два актуальных флагмана: Nubia Z80 Ultra и Honor Magic8.

Обсудить

Главное по теме

Статьи Какие смартфоны получат Android 17: полный список

Предварительный список смартфонов, которые получат свежую ОС.
Новости Китайские бренды готовят общий стандарт против лагов и перегрева Android Новости Разблокировка по лицу на Android оказалась небезопасной

Похожие материалы

Nubia Red Magic 11 Pro исключили из топа 3DMark из-за обмана с бенчмарками

Производитель уже прокомментировал ситуацию.

 Nubia Стала известна дата выхода RedMagic 11 Air на глобальный рынок

До мировой премьеры остались считанные дни.

 Nubia Nubia представила игровой смартфон RedMagic 11 Air

Дизайн в стиле виниловых пластинок, гигантский экран 144 Гц, мощное железо, сенсорные триггеры и встроенная турбина.

 Nubia Представлен Nubia V80 Design — клон iPhone 17 Pro Max за 11 000 рублей

Компания открыто заявляет в рекламных материалах, что это смартфон, «вдохновлённый флагманом».

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Pura 90 Pro стал самым успешным запуском Huawei за последние годы Codex от OpenAI стал универсальным ИИ-агентом для рабочих задач Сэм Альтман: ИИ изменит рынок труда, но не отменит необходимость в людях В США выросли цены на восстановленные консоли PlayStation 5 Apple удалила браузер «Луна» из App Store без объяснения причин Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  3. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  4. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  6. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры
Смотреть все обзоры