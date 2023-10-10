Google Pixel 8a показали на качественных рендерах и 3D-визуализации

На прошлой неделе Google представила флагманы Pixel 8 и 8 Pro, для которых поисковый гигант пообещал предоставить длительную техническую поддержку. Следующем смартфоном компании станет Pixel 8a, который сегодня показали на качественных рендерах и 3D-визуализации.

Изображениями поделился инсайдер OnLeaks, по его словам, Pixel 8a получит плоский 6,1-дюймовый дисплей с закруглёнными углами и изогнутыми краями защитного стекла (2,5D). Кроме этого, грядущая новинка будет оснащена стереодинамиками и портом USB-C, а габариты девайса составят 152,1 x 72,6 x 8,9 мм, для сравнения, у Pixel 7a габариты — 152,4 x 72,9 x 9 мм.

3D-визуализация смартфона Google Pixel 8a:

Помимо этого, инсайдеры приписывают Pixel 8a однокристальную систему Tensor G3, 8 Гб оперативной памяти, двойную основную камеру с главным сенсором на 64-мегапикселя и поддержку Wi-Fi 6E и eSIM.

Анонс Google Pixel 8a ожидается в начале следующего года. Что касается цены, вчера вице-президент Google Mobile Business рассказал о видении компании по выпуску доступных устройств Pixel.