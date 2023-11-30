Флагман OnePlus 12 обошел игровой Nubia Red Magic 9 Pro и установил рекорд в AnTuTu

Флагман OnePlus 12, оснащенный топовым процессором Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 1 ТБ, обошел игровой Nubia Red Magic 9 Pro и установил новый рекорд в AnTuTu – 2 333 033 баллов.

Напомним, его ближайший конкурент Nubia Red Magic 9 Pro, «сердцем» которого также стал Snapdragon 8 Gen 3, набрал 2 290 773 балла.

Помимо флагманского «железа», OnePlus 12 оснащен увеличенной системой отвода тепла VC, которая позволяет чипсету лучше себя показывать в тяжелых стресс-тестах.

Кроме того, на днях появилось видео работы экрана смартфона под струей воды, которая имитирует дождь. Новый дисплей OnePlus 12 продемонстрировал улучшенное сенсорное управление по сравнению с iPhone 15 Pro. Однако, устройство по-прежнему не будет иметь защиту IP68.

OnePlus 12 дебютирует в Китае уже 5 декабря. Выход смартфона на глобальный рынок состоится 23 января.