Представлен эксклюзивный Nubia Red Magic 9 Pro в белом цвете с гравировкой дракона

Компания Nubia представила специальную версию игрового смартфона Red Magic 9 Pro White Cloud Dragon. Устройство выполнено в матовом белом цвете с гравировкой дракона на задней крышке.

Кроме того, смартфон поставляется в особой подарочной коробке и с прозрачным чехлом. Эта специальная версия Red Magic 9 Pro оснащена 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Характеристики нового смартфона остались прежними. Более подробно о них можно узнать в нашем материале.

Red Magic 9 Pro White Cloud Dragon уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене $812 (~72000 рублей). Продажи устройства начнутся 29 января.