Флагман OnePlus 12 показали на официальных фотографиях в трёх расцветках

Сегодня компания OnePlus раскрыла дизайн своего флагманского смартфона OnePlus 12 опубликовав промо-фотографии девайса в трёх цветовых исполнениях — чёрном, белом и зелёном.

Судя по изображениям, OnePlus 12 будет похож на своего предшественника, но основной блок камер оснащён четырьмя сенсорами вместо трёх. Кроме этого, логотип Hasselblad «порезали» до одной литеры «H» и размещён он теперь не по центру, а сбоку. И последнее видимое изменение, тумблер звуковых режимов перенесён с правой на левую сторону смартфона.

Ранее компания заявила, что OnePlus 12 первым в мире получит флагманский фотосенсор Sony LYTIA LYT-808 с диафрагмой f/1.6 и фокусным расстоянием 23 мм. Что касается остальных технических характеристик смартфона, о них мы писали в этом материале.

Презентация OnePlus 12 состоится 5 декабря.