Флагманские смартфоны OnePlus 12 блокируются в России

Пользователи из России и других стран столкнулись с региональной блокировкой смартфона OnePlus 12. Речь идет об устройствах, которые созданы для китайского рынка.

Обычно китайские версии предпочитают глобальным из-за их относительно невысокой стоимости. Однако, блокировка звонков создает серьезные проблемы для пользователей за пределами Китая.

Напомним, аналогичная проблема была год назад с OnePlus 11. С прошлого года OPPO ввела региональную блокировку, которая распространяется и на новейший флагман OnePlus 12.

Как и раньше, пользователи смогут разблокировать устройство, введя специальный код. Его можно получить, обратившись в службу поддержки OnePlus.