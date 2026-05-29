Samsung Galaxy S27 Pro может получить камеру лучше, чем у S27 Ultra

Samsung может вернуть идею Pro-модели в линейке Galaxy S27. По данным утечки, Galaxy S27 Pro получит камеры уровня Ultra и 3,5-кратный телевик.
Редакция The GEEK сегодня в 01:01
Samsung может выпустить Galaxy S27 Pro в составе будущей флагманской линейки. По данным Android Headlines, смартфон получит часть камер от Galaxy S27 Ultra, но будет отличаться телеобъективом.

По предварительной информации, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra оснастят одинаковыми основной и сверхширокоугольной камерами. Разница ожидается в зуме: Pro-версии приписывают 50-мегапиксельный ALoP-телевик с 3,5-кратным оптическим приближением, а Ultra-модели — 50-мегапиксельный модуль с 5-кратным зумом.

При этом Galaxy S27 Ultra, по слухам, наконец лишится спорной 3-кратной телефотокамеры, которую давно критиковали пользователи. Для промежуточного приближения Samsung может активнее использовать 200-мегапиксельный основной сенсор.

Если утечка подтвердится, Galaxy S27 Pro может стать более сбалансированной альтернативой Ultra: с флагманской камерой, но без части особенностей старшей модели, включая S Pen.

Ранее Samsung уже приписывали запуск Pro-модели в серии Galaxy S26, однако этого не произошло. Сейчас речь идёт о ранних слухах, поэтому характеристики Galaxy S27 Pro и S27 Ultra ещё могут измениться до анонса.

