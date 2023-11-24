Игровые смартфоны Nubia Red Magic 9 Pro и 9 Pro+ установили рекорд продаж

Вчера Nubia представила игровые смартфоны Red Magic 9 Pro и 9 Pro+, а спустя час после старта предварительных заказов, новинки установили рекорд продаж компании всего за 1 час.

Nubia пока не приводит точное количество оформленных предзаказов, вендор лишь сообщил, что флагманы Red Magic 9 Pro и Red Magic 9 Pro+ уже обошли по продажам все модели смартфонов серии Red Magic. Напомним, в Китае новинки поступят в продажу 28 ноября по цене от 4399 юаней (54 700 ₽).

Что касается технических характеристик Red Magic 9 Pro и 9 Pro+, смартфоны получили флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, высокоскоростной дисплей со скрытой подэкранной сёлфи-камерой, гибридную систему охлаждения с турбиной со скоростью вращения до 22 000 об/мин, сенсорные триггеры, RGB-подсветку и много других игровых фишек о которых мы подробно написали в этом материале.