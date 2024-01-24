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Флагманский OnePlus 12 вышел на глобальный рынок: меньше памяти, но выше цена

23 января состоялся выпуск глобальной версии OnePlus 12. Характеристики смартфона остались прежними, однако цены сильно выше китайских. Кроме того, отсутствует топовая комплектация на 24 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

В США модель с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценена в $800 (~71100 рублей), тогда как за версию 16/512 ГБ просят $900 (~80000 рублей). При этом топовая комплектация (24 ГБ/1 ТБ) в Китае на старте стоила $820 (~72900 рублей), а такая международная версия вовсе отсутствует.

Еще одно отличие – зарядка. Смартфон получил аккумулятор на 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, но в США смартфон поставляется с блоком питания на 80 Вт.

OnePlus 12 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с большой испарительной камерой площадью 9140 мм2. Устройство оснащено четвёртым поколением камеры Hasselblad. Подробнее о характеристиках флагмана, читайте в материале.

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Источник:
OnePlus
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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