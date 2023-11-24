Флагманский OnePlus 12 может получить версию с деревянным корпусом: фото

Компания OnePlus 4 декабря проведет официальную презентацию своего флагманского смартфона OnePlus 12. На фоне предстоящего релиза инсайдер Digital Chat Station опубликовал фотографию, на которой якобы данное устройство представлено в уникальной версии.

Судя по фото, смартфон может получить эксклюзивную версию, где стеклянную крышку заменят на деревянную. Пока непонятно, действительно ли это дерево или обычный пластик с имитацией. В пользу первой версии играет OnePlus 2, который около восьми лет назад представили со сменными крышками из бамбука, розового и черного дерева.

При этом некоторые пользователи сомневаются, что на снимке показан полноценный деревянный или «околодеревянный» задник. По их мнению, это чехол из дерева.

OnePlus 12 получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, с которым он уже показал невероятный результат в AnTuTu. По слухам, смартфон будет оснащен камерами Sony LYTIA, аккумулятором на 5400 мАч и беспроводной зарядкой на 50 Вт.