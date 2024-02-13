Дизайн неанонсированной раскладушки HUAWEI Pocket 2 показали на рендерах

Инсайдер Fixed Focus Digital опубликовал качественные рендеры ещё неанонсированного складного смартфона HUAWEI Pocket 2. По данным информатора, новинка появится на рынке, как минимум, в чёрном, белом и фиолетовом цветах.

На задней стороне смартфона расположился круглый блок камер с тремя сенсорами. Дополнительный дисплей также круглый, по размеру аналогичен островку камер. На боковой грани устройства расположены кнопки питания и регулировки звука, а на нижней грани – порт USB Type-C.

Инсайдер не предоставил данных о спецификациях смартфона. По слухам, HUAWEI Pocket 2 могут анонсировать в марте вместе с флагманской линейкой HUAWEI P70.