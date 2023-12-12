Флагман Nubia Z60 Ultra показали на студийных фотографиях во всех расцветках

ZTE готовится к презентации камерофона Nubia Z60 Ultra, и, в рамках начатой промо-кампании вендор опубликовал пресс-изображение грядущей новинки во всех расцветках, а вместе с этим было снято эмбарго на публикацию фотографий для журналистов, которые заранее получили устройство для обзоров.

Судя по официальному пресс-изображению, Nubia Z60 Ultra будет доступен в трёх цветовых исполнениях — чёрный, серый и синий «Starry Night Edition» в дизайне картины «Звёздная ночь» нидерландского художника Винсента Ван Гога.

Студийные фотографии Nubia Z60 Ultra:

Что касается технических характеристик Nubia Z60 Ultra, о них мы писали в этом материале.

Презентация смартфона состоится 19 декабря.