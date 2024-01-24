Представлен лимитированный Nubia Z60 Ultra в честь Года Дракона

В Китае компания Nubia представила лимитированную версию своего флагманского смартфона Z60 Ultra Year of the Dragon Limited Edition.

Дизайн устройства выполнен в черном цвете с добавлением золотистых элементов. Смартфон поставляется в черной коробке, стилизованной под Год Дракона. В комплект входят красные чехол и зарядный кабель, а также черный блок питания. Аксессуары украшены изображением золотого дракона.

Флагман Nubia Z60 Ultra Year of the Dragon Limited Edition представлен в единственной конфигурации с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Характеристики этой версии аналогичны базовой модели. Цена – $890 (~79000 рублей).