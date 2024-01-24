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Представлен лимитированный Nubia Z60 Ultra в честь Года Дракона

В Китае компания Nubia представила лимитированную версию своего флагманского смартфона Z60 Ultra Year of the Dragon Limited Edition.

Дизайн устройства выполнен в черном цвете с добавлением золотистых элементов. Смартфон поставляется в черной коробке, стилизованной под Год Дракона. В комплект входят красные чехол и зарядный кабель, а также черный блок питания. Аксессуары украшены изображением золотого дракона.

Флагман Nubia Z60 Ultra Year of the Dragon Limited Edition представлен в единственной конфигурации с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Характеристики этой версии аналогичны базовой модели. Цена – $890 (~79000 рублей).

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Источник:
Gizmochina
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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