Флагман Nubia Z60 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 получил официальную дату анонса

Бренд Nubia официально объявил, что 19 декабря в Китае представит свой новый флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra.

В сети появились некоторые характеристики устройства. По слухам, Nubia Z60 Ultra будет оснащён флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3 и 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2К и подэкранной камерой.

Устройство также получит защиту по стандарту IP68, аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт и 12/16 ГБ ОЗУ. Блок камер Nubia Z60 Ultra будет включать в себя три датчика 50+50+64 Мп, каждый из которых будет оборудован системой оптической стабилизации (OIS).