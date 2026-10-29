ZTE выпустила роутер Xuntian BE3600 с Wi-Fi 7 за 199 юаней
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ZTE выпустила бюджетный роутер с Wi-Fi 7, ИИ и поддержкой двух провайдеров

Все максимально бюджетно.
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Редакция The GEEK сегодня в 00:30
ZTE выпустила роутер Xuntian BE3600 с Wi-Fi 7 за 199 юаней

ZTE выпустила в Китае роутер Xuntian BE3600 Qingyun Edition с Wi-Fi 7, средствами ИИ для настройки сети и родительским контролем. На JD.com он стоит 199 юаней (около $30), позднее цена составит 249 юаней (около $37).

ZTE заявляет, что скорость может достигать до 3,57 Гбит/с в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Роутер поддерживает модуляцию 4K QAM и MLO — одновременное подключение совместимых устройств в нескольких диапазонах.

ZTE выпустила роутер Xuntian BE3600 с Wi-Fi 7 за 199 юаней

Внутри установлен чипсет ZTE четвёртого поколения с двухъядерным CPU и четырёхъядерным NPU, а диапазон 2,4 ГГц обслуживает отдельный Wi-Fi-чип. Роутер оснащён тремя гигабитными Ethernet-портами и поддерживает подключение двух интернет-провайдеров для распределения нагрузки или резервирования.

ZTE выпустила роутер Xuntian BE3600 с Wi-Fi 7 за 199 юаней

Кроме того, поддерживаются Mesh-сеть с совместимыми моделями ZTE, режим точки доступа с роутерами других производителей, IPv4 и IPv6.

ZTE выпустила роутер Xuntian BE3600 с Wi-Fi 7 за 199 юаней

Это первая вертикальная модель линейки Xuntian: корпус получил волнистую фактуру в стиле традиционных китайских бамбуковых дощечек.

По заявлению ZTE, перед выпуском устройство прошло 40 000 часов испытаний на стабильность работы и 100 000 циклов чтения и записи флеш-памяти.

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