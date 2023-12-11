Камерофон Nubia Z60 Ultra показали на «живых» фотографиях

Компания Kuai Technology объявила, что новый флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra будет официально представлен 19 декабря. Накануне анонса в сети появились «живые» фотографии устройства.

Nubia Z60 Ultra получит дизайн экрана, напоминающий Red Devil 9 Pro, и четыре одинаковые по ширине рамки. Заявляется, что смартфон опережает iPhone 15 Pro по соотношению сторон экрана, цветопередаче, контрастности и яркости.

Устройство получит подэкранную камеру пятого поколения, а дисплей будет выполнен из нового люминисцентного материала BOE Q9+ с плотностью пикселей 400 ppi и частотой ШИМ 2160 Гц.

По слухам, Nubia Z60 Ultra получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ ОЗУ, защиту от воды и пыли IP68 и аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.