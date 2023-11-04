Субботний дайджест №1

Мы возобновляем формат дайджестов, который выпускался с 2016 по 2018 год. Каждую субботу будем собирать важные и интересные новости за прошедшую неделю. Это позволит вам быть в курсе всех событий и прочитать их кратко на одной странице.

Что произошло интересного с 30 октября по 3 ноября:

Появился список смартфонов Redmi, которые получат HyperOS вместо MIUI

На прошлой неделе был опубликован список смартфонов Xiaomi, которые получат операционную систему HyperOS в первой и во второй волне обновлений, в этот перечень попали флагманы и субфлагманы. Профильный ресурс GSMChina в коде прошивки обнаружил глобальные среднебюджетные устройства Redmi, которые также обновятся до HyperOS:

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12S

Redmi 12 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G NFC

Redmi 12C

Ожидается, что вышеперечисленные смартфоны начнут получать обновления до HyperOS в первом квартале 2024 года, но точные сроки, пока неизвестны.

Сверхбыстрая и ненужная презентация Apple

31 октября в 3:00 (по Мск) состоялось мероприятие Scary Fast на котором Apple представила ноутбуки MacBook Pro на новой платформе M3. Презентация продлилась всего 30 минут.

Новинки унаследовали дизайн от прошлого поколения и также предлагаются в двух версиях с дисплеями на 14 и 16-дюймов. Главным обновлением стала платформа M3 с большей производительностью и меньшим энергопотреблением во многом благодаря переходу на более тонкий техпроцесс производства 3 нм. Также поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей, а в максимальной конфигурации ноутбука теперь предлагается до 128 Гб унифицированной памяти. Автономность устройств по-прежнему высока — до 22 часов.

Модели MacBook Pro 14″ и 16″ с чипами M3 Pro и M3 Max теперь доступны в новом цвете Space Black (чёрный космос), который, по словам Apple, значительно снижает проявление следов от отпечатков пальцев.

И последнее отличие от прошлого поколения, в новинках используется более яркий дисплей Liquid Retina XDR с частотой обновления 120 Гц, максимальная яркость в обычном режиме выросла до 1000 нит, а в HDR осталась на прежнем уровне — 1600 нит.

В США ноутбуки MacBook Pro 14″ и 16″ поступят в продажу 7 ноября по следующим ценам:

MacBook Pro 14″ с чипом M3 от 1599 $ (147 350 ₽)

MacBook Pro 14″ с чипом M3 Pro от 1999 $ (184 000 ₽)

MacBook Pro 16″ с чипом M3 Pro от 2499 $ (230 100 ₽)

На iPhone можно устанавливать приложения в обход App Store, но не всё так просто

После обновления iOS 17.1 пользователи iPhone и iPad получили возможность устанавливать программы не только через App Store, но и при передаче файла .ipa с помощью AirDrop.

Приложение будет работать только в том случае, если ранее оно было загружено из App Store с использованием вашего Apple ID и затем экспортировано с устройства. Если же оно было загружено с другого Apple ID, система потребует ввод данных этого аккаунта для доступа.

Функция может быть полезной для восстановления приложений, удаленных из App Store, особенно после покупки нового iPhone. Благодаря этому, использование сторонних программ на Mac для таких целей больше не требуется.

Возможно, это нововведение в iOS ещё не полностью реализовано, и Apple ненароком предоставила доступ к нему в данном обновлении. При этом данная возможность должна появиться на устройствах с обновлением iOS 17.3.

Обновление до Android 14 «убивает» некоторые смартфоны

Недавно представленная Android 14 столкнулась с серьезной проблемой, которая вызывает сбои в работе некоторых смартфонов. Одно из главных нововведений ОС, функция Multiple Profiles, позволяющая создавать различные профили (например, рабочий, игровой или личный), стала причиной ошибок.

Пользователи, активировавшие эту функцию, столкнулись с бесконечными уведомлениями о нехватке памяти и ошибкой «Failed to open directory /data/media/0: Structure needs cleaning». В результате этого, смартфон может неожиданно перезагрузиться, а затем зависнуть на начальном экране или начать вовсе бесконечно перезагружаться.

Даже если устройство после этого включится, проблемы продолжатся. В частности, будет невозможно сохранять фотографии, загружать приложения или переносить данные на внешний накопитель, так как у смартфона просто нет доступа к собственному хранилищу.

По предварительным данным, проблема коснулась владельцев Pixel, которые уже могут обновиться до Android 14. В Google завили, что уже работают над исправлением.

В России начали дешеветь iPhone 15

В некоторых российских интернет-магазинах начали продавать новый iPhone 15 в самой базовой комплектации со скидкой в 30% от установленной на старте продаж стоимости.

Несмотря на то, что смартфон выпустили всего два месяца назад, его стоимость уже заметно упала. Во время начала продаж устройство предлагалось по цене 125-130 тыс. рублей, в то время как сейчас на Яндекс Маркет его можно найти дешевле 86 тыс. рублей.

Напомним, что примерно месяц назад уже происходило первое падение цен на новые смартфоны Apple. Тогда версия iPhone 15 с 128 ГБ памяти стоила примерно 97 тыс. рублей. Крупные ритейлеры, однако, сохраняют первоначальные ценники.

Официальный список смартфонов Samsung, которые получат One UI 6.0 на Android 14

Со вчерашнего дня для жителей Европы и Южной Кореи Samsung начала рассылать обновления до One UI 6 на базе Android 14 для флагманов Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra, а сегодня южнокорейский гигант опубликовал список смартфонов, которые точно получат это программное обеспечение.

Список смартфонов Samsung, которые получат One UI 6.0 на базе Android 14:

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip LTE

Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5

Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy A53, Galaxy A33

Galaxy A54, Galaxy A34

Galaxy M53, Galaxy M33

Galaxy M54, Galaxy M34

Отметим, в своих пресс-материалах Samsung включила в этот список флагманы серий Galaxy Note 20 и Galaxy S20, которые уже получили три обещанных крупных обновления ОС Android, ожидается, что эти устройства получат только приложение «Galaxy Enhance-X» из прошивки One UI 6.0 для улучшения изображений при помощи искусственного интеллекта. Кроме этого, компания не включила в этот список фанатские модели смартфонов Galaxy S20 FE, S21 FE и S23 FE, скорее всего произошла ошибка и эти устройства получат One UI 6.0 на базе Android 14.

О точных сроках развёртывания новой прошивки, компания пока не сообщила.

YouTube ввёл запрет по всему миру на использование блокировщиков рекламы

YouTube начал запрещать просмотр роликов с активным блокировщиком рекламы. Действия затронуло пользователей по всему миру.

Теперь, при попытке просмотра видео с активированным блокировщиком, пользователи сталкиваются с предупреждением от сервиса. В нем просят отключить блокировщик или ознакомиться с возможностью платной подписки YouTube Premium.

Дисковод в новой PS5 Slim не работает без интернета

Недавно представленная PS5 Slim привнесла новые сюрпризы. Одной из особенностей консоли является то, что при первом сопряжении с дисководом она запрашивает выход в Интернет. Это необходимо для обновления программного обеспечения консоли. Если активного интернет-соединения нет, то воспользоваться дисководом не получится.

Аналогичная ситуация может возникнуть, если у компании Sony в момент подключения дисковода возникнут проблемы с серверами.

Пока неясно, зачем это нужно. Есть предположение, что таким образом Sony собирается бороться с использованием неофициальных дисководов.

Неделя завершилась. Впереди три полных дня отдыха, а значит самое время расслабиться, встретиться с друзьями и неспешно почитать новые обзоры на The GEEK. До встречи в следующую субботу!