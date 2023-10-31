Apple представила ноутбуки MacBook Pro 14″ и 16″ на чипах M3, M3 Pro и M3 Max

Сегодня ночью состоялось мероприятие Scary Fast на котором Apple представила ноутбуки MacBook Pro на новой платформе M3.

Новинки унаследовали дизайн от прошлого поколения и также предлагаются в двух версиях с дисплеями на 14 и 16-дюймов. Главным обновлением стала их платформа M3, которая обеспечила возросшую производительность при меньшем энергопотреблении во многом благодаря переходу на более тонкий техпроцесс производства 3 нм. Более того, в чипах M3 появилась поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей, а в максимальной конфигурации ноутбука теперь предлагается до 128 Гб унифицированной памяти. Автономность устройств по-прежнему высока — до 22 часов.

Кроме этого, базовый MacBook Pro 14″ теперь можно приобрести по более доступной цене в 1599 долларов, но он доступен всего с 8 Гб унифицированной памяти и оснащён самый слабым в своём семействе чипом M3, для сравнения, в прошлом поколении было доступно минимум 16 Гб и чип на ступень выше — M2 Pro. Ниже приведён сравнительный уровень производительности от Apple.

Уровень производительности базового MacBook Pro 14″ с чипом M3:

Производительность рендеринга в Final Cut Pro до 7,4 раз выше, чем у 13-дюймового MacBook Pro с процессором Core i7, и до 60% выше, чем у 13-дюймового MacBook Pro с M1.

Компиляция кода в XCode происходит до 3,7 раз быстрее, чем у 13-дюймового MacBook Pro с процессором Core i7, и до 40% быстрее, чем у 13-дюймового MacBook Pro с M1.

Производительность работы с электронными таблицами в Microsoft Excel до 3,5 раз выше, чем у 13-дюймового MacBook Pro с процессором Core i7, и до 40% выше, чем у 13-дюймового MacBook Pro с M1.

Уровень производительности MacBook Pro 14″ и 16″ с M3 Pro:

Производительность фильтров и функций в Adobe Photoshop до 3 раз выше, чем у самого быстрого MacBook Pro на базе процессора Intel, и до 40% выше, чем у 16-дюймового MacBook Pro с M1 Pro.

Секвенирование ДНК в Oxford Nanopore MinKNOW выполняется до 20 раз быстрее, чем самый быстрый MacBook Pro на базе процессора Intel, и до 36% быстрее, чем 16-дюймовый MacBook Pro с M1 Pro.

Редактирование текста в Adobe Premiere Pro происходит до 1,7 раз быстрее, чем на 16-дюймовом MacBook Pro с процессором Intel, и до 30% быстрее, чем на 16-дюймовом MacBook Pro с M1 Pro.

Уровень производительности MacBook Pro 14″ и 16″ с M3 Max:

Моделирование динамических систем в MathWorks MATLAB происходит до 5,5 раз быстрее, чем самый быстрый MacBook Pro на базе процессора Intel, и до 2 раз быстрее, чем 16-дюймовый MacBook Pro с M1 Max.

Производительность рендеринга в Maxon Redshift до 5,3 раза выше, чем у самого быстрого MacBook Pro на базе процессора Intel, и до 2,5 раз выше, чем у 16-дюймового MacBook Pro с M1 Max.

Шумоподавление в Blackmagic DaVinci Resolve Studio происходит до 2,7 раз быстрее, чем у самого быстрого MacBook Pro на базе процессора Intel, и до 65% быстрее, чем у 16-дюймового MacBook Pro с M1 Max.

Помимо обновлённой платформы и возросшей производительности, модели MacBook Pro 14″ и 16″ с чипами M3 Pro и M3 Max теперь доступны в новом цвете Space Black (чёрный космос), который, по словам компании, значительно снижает проявление следов от отпечатков пальцев.

И последнее отличие от прошлого поколения, в новинках используется более яркий дисплей Liquid Retina XDR с частотой обновления 120 Гц, максимальная яркость в обычном режиме выросла до 1000 нит, а в HDR осталась на прежнем уровне — 1600 нит.

В США ноутбуки MacBook Pro 14″ и 16″ поступят в продажу 7 ноября по следующим ценам:

MacBook Pro 14″ с чипом M3 от 1599 $ (147 350 ₽)

MacBook Pro 14″ с чипом M3 Pro от 1999 $ (184 000 ₽)

MacBook Pro 16″ с чипом M3 Pro от 2499 $ (230 100 ₽)