AnTuTu назвал самые мощные смартфоны конца 2025 года

В топе флагманы на Snapdragon 8 Elite Gen 5, MediaTek Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite.
Редакция The GEEK сегодня в 19:56

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали мировой рейтинг самых производительных смартфонов по итогам декабря 2025 года. В топ-10 вошли устройства на флагманских чипах Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, MediaTek Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite.

Уверенное первое место занял Red Magic 11 Pro. Смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5 в конфигурации 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти набрал 4 002 199 баллов.

На втором месте расположился iQOO 15 с тем же процессором и объемом памяти 16/512 ГБ. Его результат составил 3 763 468 баллов.

Третью строчку занял POCO F8 Ultra, также известный в Китае как Redmi K90 Pro Max. Смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и в конфигурации 16/512 ГБ набрал 3 755 870 баллов.

Четвертое место досталось OnePlus 15 (16/512 ГБ) — он показал результат 3 677 810 баллов. Пятую позицию занял Vivo X300 Pro с чипом Dimensity 9500 и памятью 16/512 ГБ, он набрал 3 391 789 баллов.

В десятку самых мощных смартфонов также вошли

