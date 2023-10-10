Sony представила PlayStation 5 Slim со съёмным дисководом

Компания Sony наконец представила PlayStation 5 Slim. Новинка получила съемный дисковод, вместо которого можно установить просто панель и превратить устройство в Digital-версию.

Отмечается, что новая PS5 Slim на 30% меньше в объёме и примерно на 20% легче оригинальной консоли. При этом обе версии (с дисководом и без) получат хранилище на 1 ТБ.

В зависимости от наличия/отсутствия дисковода будет отличаться стоимость устройства: с дисководом – $500 (~50000 рублей), без дисковода – $450 (~45000 рублей). В дальнейшем его можно докупить за $80 (~8000 рублей).

О наличии в новой консоли съемного дисковода сообщал инсайдер Том Хендерсон больше года назад. Тогда он отмечал, что дисковод будет подключаться к консоли через порт USB-C на задней панели.

Остается открытым вопрос, смогут ли владельцы PlayStation 5 Digital Edition купить накопитель и подключить его через передний порт USB-C. Если это возможно, то функция может просто быть активирована после очередного обновления ПО.