GeForce RTX 5090 переделывают для ИИ — данные утечки
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Видеокарты RTX 5090 не достаются геймерам: в Китае их превращают в ускорители для ИИ

В сеть попали кадры мастерских, где игровые видеокарты переделывают для дата-центров.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:37
Видеокарты RTX 5090 не достаются геймерам: в Китае их превращают в ускорители для ИИ

В Китае игровые видеокарты GeForce RTX 5090 массово переделывают в ускорители для серверов искусственного интеллекта. В интернете появились видеозаписи из мастерских, где подобные операции поставлены на поток, сообщает Tom’s Hardware.

На кадрах рабочие разбирают новые видеокарты NVIDIA, включая модели партнёров компании и Founders Edition. С них снимают штатное охлаждение, затем выпаивают графический процессор GB202 и микросхемы памяти GDDR7.

Извлечённые компоненты устанавливают на новые печатные платы с двухслотовой системой охлаждения. Вместо привычных трёх вентиляторов используется один турбинный, который выводит горячий воздух за пределы корпуса.

Подобная конструкция позволяет размещать больше видеокарт в серверных стойках для работы с нейросетями. Обычные игровые RTX 5090 занимают три-четыре слота, поэтому устанавливать их вплотную друг к другу затруднительно.

После сборки переделанные ускорители проверяют под нагрузкой, упаковывают и отправляют заказчикам. По оценке Tom’s Hardware, ежедневно китайские мастерские могут перерабатывать тысячи RTX 5090, однако подтверждённых данных об объёмах производства нет.

Конечные покупатели неизвестны. Предположительно, ускорители предназначены для дата-центров и компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта.

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