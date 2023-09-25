iPhone 15 начали дешеветь в России

Новые iPhone 15 после неоправданного шума у продавцов и в СМИ, начали заметно терять в цене в России.

Например, Яндекс Маркет начал продавать базовый iPhone 15 на 128 ГБ за 97 000 рублей, а версию на 256 ГБ — за 101 990 рублей. Доставить обещают 4 октября.

Тем временем, у других крупных продавцов цена на iPhone 15 с 128 ГБ памяти до сих пор начинается от завышенных 125-129 тысяч рублей. При этом, стоит отметить, что цена данной модели в США составляет $799 (примерно 77 000 рублей).

Со своей стороны рекомендуем дождаться нормализации цены у всех продавцов или приобрести модель прошлого года — iPhone 14 или iPhone 14 Pro. Ведь различия между новыми смартфонами минимальны.