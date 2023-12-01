Дату выхода первого трейлера GTA 6 объявила Rockstar Games

Дебютный трейлер новой части Grand Theft Auto будет представлен 5 декабря в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщила студия Rockstar Games в социальных сетях.

Напомним, в начале ноября Rockstar официально анонсировала следующую часть GTA, которая, вероятно, получит цифру «VI» в названии.

По первоначальным слухам, первый трейлер должен был быть представлен на церемонии The Game Awards 2023. Учитывая официальную дату выхода, остается вероятность того, что для мероприятия Rockstar подготовила дополнительные детали долгожданной GTA.

Подробнее о том, что можно ожидать от новой части культовой серии игр, читайте в материале.