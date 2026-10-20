GTA 6 собрала почти $600 млн ещё до выхода. Конкуренты остались далеко позади
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GTA 6 собрала почти $600 млн ещё до выхода. Конкуренты остались далеко позади

Новая игра Rockstar значительно опережает крупнейшие AAA-релизы последних лет.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:16
GTA 6 собрала почти $600 млн ещё до выхода. Конкуренты остались далеко позади

Grand Theft Auto VI ещё не вышла, но уже значительно опережает крупнейшие игровые релизы последних лет по количеству предзаказов. К такому выводу пришли аналитики Sensor Tower, сравнив показатели будущего хита Rockstar с другими AAA-проектами.

По данным исследования, GTA 6 опережает Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) на 148% по числу цифровых предзаказов за сопоставимый период до релиза. В сравнении также участвовали Diablo IV, Hogwarts Legacy и Marvel’s Spider-Man 2. Анализ охватывает только цифровые предзаказы в США без учёта физических копий.

По оценке Sensor Tower, к 13 октября игроки оформили 6,08 млн предзаказов GTA 6 на сумму около $594 млн. На PlayStation приходится 74% заказов, на Xbox оставшиеся 26%. Причём большинство покупателей выбирают расширенное издание Ultimate Edition стоимостью $100.

Аналитики прогнозируют, что за первый год GTA 6 может разойтись тиражом от 30 до более чем 50 млн копий. Однако речь пока идёт лишь об оценках, а не подтверждённых продажах.

Релиз Grand Theft Auto VI состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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