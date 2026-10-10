Играбельную GTA VI угрожают слить в сеть до официального релиза
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Играбельную GTA VI угрожают слить в сеть до официального релиза

GTA VI снова оказалась под угрозой.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 23:27
Играбельную GTA VI угрожают слить в сеть до официального релиза

Хакер CyberLeek, ранее отметившийся громкими утечками, пригрозил опубликовать полную играбельную сборку GTA VI до официального релиза.

По его словам, версия позволяет пройти сюжет от начала до конца. В качестве условия он потребовал либо довести связанный с ним мемкоин до капитализации $30 млн, либо чтобы Take-Two выпустила физические копии GTA VI и публично извинилась.

Подтверждений существования полной сборки пока нет. При этом CyberLeek уже публиковал материалы из GTA VI, включая около 25 минут игрового процесса, поэтому угрозу полностью игнорировать сложно.

Take-Two и Rockstar публично новое заявление пока не комментировали. Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года.

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