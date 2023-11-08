Rockstar Games анонсировала новую GTA: что известно?

8 ноября 2023 года стал знаменательным событием для многочисленных поклонников “великого автогонщика”. В этот день студия Rockstar Games официально объявила о выпуске следующей части игры. Предварительно, она будет называться GTA 6. Давайте вспомним о всех слухах и утечках, которые стали известны за последнее время.

Обновленный движок RAGE обещает прорыв в области физики, рендеринга и ИИ. Основной упор будет сделан на реализм. Как одним из примеров может служить вода в игре, которая максимально приближена к реальности. При этом её рендеринг будет происходить в реальном времени. Кроме того, появится система подводного прицеливания, что является новым геймплейным элементом для всей серии Grand Theft Auto.

Транспортные средства получат больше полигонов, а небольшие повреждения будут влиять на управляемость автомобилей. Кастомизация машин будет влиять не только на внешний вид, но и на вождение.

Отдельное внимание уделяется освещению Вайс-Сити. Оно будет смоделировано на физическом уровне для того, чтобы реалистично отражать ночную жизнь города. Помимо этого, будут улучшены погодные условия, например, они начнут влиять на геймплей и прохождение миссий. Порывы ветра будут бить растительность и создавать волны, а дождь повлияет на управляемость машин.

В игре появится опция, которая будет отвечать за динамический рост волос у главных героев. По всей видимости персонажа придётся водить в парикмахерскую.

GTA Online никуда не исчезнет, она просто обретёт новый вид. Сессия будет состоять из 32 игроков. Для примера, текущая версия GTA Online поддерживает максимум 30 игроков. Интересно, что нововведение также позволит игрокам эвакуировать своих напарников, поднимая их на себя.

Главными персонажами являются женщина по имени Люсия и мужчина по имени Джейсон, они находятся в отношениях.

События новой части разворачиваются в городе Вайс-Сити, где важную роль играет знаменитый клуб “Малибу”.

Выход первого трейлера GTA 6 состоится в первых числах декабря. Возможно, на The Game Awards 2023.