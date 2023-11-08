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Rockstar Games официально анонсировала GTA 6

Rockstar Games в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter) официально анонсировала новую часть серии Grand Theft Auto и назвала дату выхода первого трейлера долгожданной игры.

В следующем месяце студии исполняется 25 лет. В связи с этим в начале декабря разработчики опубликуют первый трейлер GTA 6, написал президент Rockstar Games Сэм Хаузер.

Напомним, что накануне автор Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на анонимные источники рассказал о скором анонсе игры. Его информация полностью подтвердилась.

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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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