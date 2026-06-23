Tuvio выпустил линейку бытовой техники Semble с управлением через Алису
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Tuvio выпустил линейку бытовой техники Semble с управлением через Алису

В неё вошли чайники, шнековые соковыжималки, увлажнители воздуха и инверторные кондиционеры с управлением через Алису.
Фото аватара
Редакция The GEEK 23 июня 2026 в 11:01
Tuvio выпустил линейку бытовой техники Semble с управлением через Алису

Tuvio представил линейку бытовой техники Semble с поддержкой Алисы и приложения умного дома. В коллекцию вошли чайники, шнековые соковыжималки, увлажнители воздуха и инверторные кондиционеры.

Чайниками Semble можно управлять через Алису — голосом или текстом в приложении умного дома. Пользователь может удалённо запустить нагрев, выбрать режим для зелёного чая, кофе или детского питания, включить поддержание тепла и получить уведомление о завершении работы.

Также в чайниках появился ультразвуковой датчик уровня воды: перед запуском он позволяет проверить, достаточно ли воды внутри.

Кондиционеры Semble тоже поддерживают управление через Алису. В линейке есть модели для помещений площадью до 22, 26 и 35 квадратных метров. Устройства работают на охлаждение и обогрев, а функция iFeel позволяет точнее поддерживать температуру рядом с пользователем: для этого пульт нужно положить рядом с собой.

Увлажнитель Semble также подключается к приложению умного дома с Алисой. Он получил резервуар на 8 литров и рассчитан на помещения площадью до 50 квадратных метров. По данным компании, устройство может работать больше суток без долива воды. Доступны автоматический и ночной режимы, тёплый пар и ионизация воздуха.

Шнековые соковыжималки Semble рассчитаны на мягкие и твёрдые овощи и фрукты. У них есть две скорости, реверс, фильтр без металлической сетки для более простой очистки и система «капля-стоп».

Климатическая техника Semble выпускается в белом цвете, кухонные устройства — в пяти оттенках. Чайник и увлажнитель коллекции получили премию Red Dot 2026.

До конца года Tuvio планирует добавить соковыжималки для цитрусовых, а в 2027 году — новые категории техники, включая тостеры и фитнес-блендеры.

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