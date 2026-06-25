DC готовит анимационный сериал по «Абсолютному Бэтмену»
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DC готовит анимационный сериал по «Абсолютному Бэтмену»

Шоураннером проекта станет Скотт Снайдер, сценарист оригинальной серии.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 16:26
DC готовит анимационный сериал по «Абсолютному Бэтмену»

DC Studios готовит анимационный сериал по комиксу «Абсолютный Бэтмен». О проекте объявили на Международном анимационном фестивале в Анси.

Шоураннером экранизации станет Скотт Снайдер — сценарист оригинального комикса. «Абсолютный Бэтмен» начал выходить в октябре 2024 года и стал одним из заметных хитов новой «Абсолютной вселенной» DC.

В этой версии Брюс Уэйн не наследник огромного состояния, а 24-летний инженер-строитель. Он сам собирает костюм, выходит на улицы Готэма и сталкивается с преступниками и влиятельными злодеями без привычной финансовой и технологической базы. Альфред Пенниуорт здесь тоже переосмыслен: он не дворецкий и наставник Брюса, а агент MI6, который преследует Бэтмена.

Дата выхода анимационной адаптации пока не раскрыта. При этом у DC уже есть несколько проектов о Тёмном рыцаре на ближайшее время: в 2026 году выйдет второй сезон «Бэтмена: Крестоносец в плаще», а также первая часть анимационной адаптации «Падения рыцаря».

Кроме «Абсолютного Бэтмена», DC работает над аниме-сериалом Joker: Laugh Riot. По синопсису, Джокер начинает жестокий поход по преступному миру Готэма, пытаясь найти убийцу Бэтмена.

Также в разработке находится мультсериал о Крипто, псе Супермена. За проект отвечает К. Х. Гринблатт, работавший над «Губкой Бобом квадратные штаны» и «Чаудером».

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