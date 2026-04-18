Dreame представила в России четыре новых пылесоса

На российском рынке дебютировали X60 Ultra Complete, X60 Master, H16 Pro Steam и Z40 TangleCut Flex+.
Редакция The GEEK сегодня в 09:22
Dreame представила в России новое поколение флагманских устройств для ухода за домом. На презентации в Москве компания показала пылесосы X60 Ultra Complete, X60 Master, H16 Pro Steam и Z40 TangleCut Flex+.

Главной новинкой стал робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete. Он оснащен системой навигации с выдвижным лидаром AI OmniSight и мотором с силой всасывания до 35 000 Па. За уборку отвечает двойная щетка HyperStream с выдвижной камерой давления и интеллектуальными режимами, автоматически подстраивающимися под тип покрытия и степень загрязнения.

Версия Dreame X60 Master отличается компактной встраиваемой станцией с подключением к водопроводу и канализации.

Моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam позиционируется как решение для глубокой очистки. Устройство сочетает подачу пара 200°C и горячей воды, высокую мощность всасывания и систему с роботизированными шторками для усиления механического воздействия на поверхность.

Еще одна новинка — вертикальный пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex+. Он выделяется высокой мощностью всасывания и наличием системы TangleCut, снижающей наматывание волос и шерсти на ролик, а также гибкой конструкцией с возможностью складывания и регулировки длины.

В настоящее время все четыре пылесоса доступны для предзаказа по следующим ценам:

  • Dreame X60 Ultra Complete — 119 990 рублей;
  • Dreame X60 Master — 139 990 рублей;
  • Dreame H16 Pro Steam — 69 990 рублей;
  • Dreame Z40 TangleCut Flex+ — 42 990 рублей.

Официальный старт продаж состоится 28 апреля.

