LEGO воссоздала культовый Бэтмобиль из фильма 1992 года на 2269 деталей
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LEGO воссоздала культовый Бэтмобиль из фильма 1992 года на 2269 деталей

Легендарный Бэтмобиль из «Бэтмен возвращается».
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 20:58
LEGO воссоздала культовый Бэтмобиль из фильма 1992 года на 2269 деталей

LEGO совместно с Warner Bros. представила новый коллекционный набор по фильму Тима Бёртона «Бэтмен возвращается» 1992 года. В его основе находится Бэтмобиль Майкла Китона, собранный из 2269 деталей.

После сборки модель получится довольно крупной: около 45 см в длину, 17 см в ширину и 10 см в высоту. В комплект также входит минифигурка Бэтмена.

Главная особенность набора связана с одной из самых запоминающихся сцен фильма. Бэтмобиль умеет превращаться в более узкую «Бэтракету»: при активации механизма боковые панели машины откидываются, повторяя трансформацию экранного автомобиля.

Дизайнеры LEGO постарались максимально точно воспроизвести автомобиль из фильма, включая форму кузова, детали салона и характерные элементы корпуса. В набор также добавили несколько небольших пасхалок для поклонников картины.

LEGO воссоздала культовый Бэтмобиль из фильма 1992 года на 2269 деталей

Стоимость LEGO Batman Returns Batmobile составит 229,99 доллара. Продажи ожидаются в начале сентября.

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