LEGO превратила Саграда Фамилия в гигантский набор за $800
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LEGO превратила Саграда Фамилия в гигантский набор за $800

LEGO представила самый большой набор в своей истории. Им стала детализированная модель собора Саграда Фамилия из 12 060 деталей.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:17
LEGO превратила Саграда Фамилия в гигантский набор за $800

Модель состоит из 12 060 деталей и стала самым большим набором LEGO в истории компании. Высота собранной версии достигает 62 см.

Оригинальный храм Саграда Фамилия строят в Барселоне уже 144 года. Архитектурный проект Антонио Гауди давно стал одним из главных символов города и одним из самых узнаваемых сооружений Европы.

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В версии LEGO постарались передать характерные башни, фасады и сложную геометрию собора. Судя по масштабу, набор рассчитан не на быструю сборку, а на коллекционеров и поклонников архитектурных моделей.

Продажи набора начнутся в ноябре. Цена составит $800, или около 60 000 рублей

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