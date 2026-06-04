LEGO превратила Саграда Фамилия в гигантский набор за $800

Модель состоит из 12 060 деталей и стала самым большим набором LEGO в истории компании. Высота собранной версии достигает 62 см.

Оригинальный храм Саграда Фамилия строят в Барселоне уже 144 года. Архитектурный проект Антонио Гауди давно стал одним из главных символов города и одним из самых узнаваемых сооружений Европы.

В версии LEGO постарались передать характерные башни, фасады и сложную геометрию собора. Судя по масштабу, набор рассчитан не на быструю сборку, а на коллекционеров и поклонников архитектурных моделей.

Продажи набора начнутся в ноябре. Цена составит $800, или около 60 000 рублей