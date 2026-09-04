PlayStation из 1994 года вернулась в виде огромного набора LEGO

LEGO и Sony представили набор LEGO PlayStation, посвящённый оригинальной консоли 1994 года. Модель выполнена почти в масштабе 1:1 и состоит из 1911 деталей.

В собранном виде консоль имеет размеры 26 × 19 × 6 см. В комплект также входит копия первого контроллера PlayStation, который можно подключить к приставке. Кнопки Power и Open сделали функциональными.

Внутри корпуса спрятаны две небольшие диорамы. Одна посвящена Gran Turismo и включает миниатюрную трассу с автомобилями, вторая отсылает к Ape Escape. Обе сцены можно достать из корпуса и выставить отдельно.

Разумеется, запускать игры LEGO PlayStation не умеет. Набор рассчитан в первую очередь на коллекционеров и поклонников оригинальной консоли.

Стоимость LEGO PlayStation составит $179,99, или около 16 тысяч рублей. Участники программы LEGO Insiders смогут купить набор с 1 октября, а общие продажи начнутся 4 октября 2026 года.