Tuvio выпустила фен, который понравится девушкам, а парням даст шанс найти хоть какой-то аналог Dyson

Tuvio представил новый многофункциональный фен 2-в-1 с восемью насадками. По сути, это домашний комбайн для укладок: объём, локоны и выпрямление.

Есть несколько режимов: низкий для тонких и окрашенных волос, средний для повседневных укладок, максимальный для жёстких. Холодный обдув закрывает кутикулу и фиксирует результат.

В комплекте лежат насадки для сушки, овальная для вытяжки, два цилиндра, вращающиеся брашинги, диффузор и даже насадка-расчёска. Всё фиксировано в жёстком кейсе, чтобы потом не искать по квартире.

Фен Tuvio уже доступен на Яндекс Маркете в трёх оттенках — зелёный, коричневый и синий. Цена 17 990 рублей.