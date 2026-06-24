Вышел трейлер второго сезона «Бэтмена: Крестоносец в плаще»

Prime Video представил трейлер второго сезона анимационного сериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Продолжение выйдет 31 июля — в этот день на платформе станут доступны все десять эпизодов.

Действие сериала разворачивается в Готэме 1940-х годов. Второй сезон продолжит нуарную версию истории о ранних годах Брюса Уэйна в роли Бэтмена, где городом управляют преступность, коррумпированные чиновники и новые злодеи.

Трейлер

Судя по трейлеру, одним из ключевых противников Бэтмена станет Загадочник. Он хочет избавиться от Тёмного рыцаря и получить контроль над Готэмом.

В ролике также показали Мен-Бэта и Рокси Рокет, а в финале авторы намекнули на появление Джокера. Ранее Prime Video уже публиковал кадры второго сезона, где можно было увидеть Пугало, Безумного Шляпника и Кэрри Келли.

Первый сезон «Крестоносца в плаще» вышел в 2024 году. Над сериалом работают Брюс Тимм, Джей Джей Абрамс, Мэтт Ривз и Эд Брубейкер. Проект задуман как более мрачная и стилизованная версия мифологии Бэтмена с отсылками к классическим комиксам, нуару и анимации прошлого века.