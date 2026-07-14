LEGO представила коллекционный набор по «Губке Бобу» за $220

LEGO представила новый набор SpongeBob SquarePants: Bikini Bottom, посвящённый культовому мультсериалу Nickelodeon. Конструктор включает 1794 детали и позволяет собрать центральную часть подводного города Бикини Боттом.

В набор вошли три главные постройки мультсериала:

дом-ананас Губки Боба;

дом Сквидварда в статуе с острова Пасхи;

камень Патрика с проработанными интерьерами.

Также в комплект входят мини-фигурки Губки Боба, Патрика, Сквидварда, Мистера Крабса и Каракули из одноимённого эпизода. Дополняют композицию лодкомобиль, участок Полей медуз, стенд с мыльными пузырями и вывеска «Bikini Bottom».

Набор поступит в продажу 1 сентября. Его рекомендованная цена составляет 220 долларов (около 17,3 тысячи рублей по текущему курсу без учёта налогов и наценки ритейлеров).

Конструктор рассчитан прежде всего на взрослых коллекционеров и поклонников мультсериала, который спустя более 25 лет после премьеры продолжает получать новые сезоны и тематические товары.