Donlim предлагает «зимнее» решение для чистки мебели и ковров в российских домах

К зимним праздникам в продаже появилось устройство Donlim для очистки мягкой мебели и текстильных покрытий. Производитель делает ставку на сочетание паровой обработки и высокой мощности всасывания — решение рассчитано на бытовые сценарии, с которыми чаще всего сталкиваются российские семьи в холодное время года.

Зимой загрязнения на тканях становятся сложнее: следы от снега и реагентов, горячие напитки, жирная пища, шерсть и следы домашних животных. Обычная влажная чистка часто не удаляет такие пятна, а лишь распределяет их по поверхности. В Donlim для этого предусмотрен режим паровой очистки с температурой до 120 °C. Горячий пар проникает вглубь волокон и размягчает загрязнения, после чего они удаляются всасыванием, а не остаются в структуре ткани.

Помимо удаления пятен устройство рассчитано и на санитарную обработку. Пар высокой температуры используется для дезинфекции мягких поверхностей — по данным производителя, уничтожается до 99,99% бактерий и пылевых клещей. Такой подход особенно актуален в период, когда помещения реже проветриваются, а мягкая мебель и ковры накапливают пыль и микроорганизмы.

Ещё одна особенность — высокая мощность всасывания до 13 000 Па. Она позволяет быстро удалять влагу после обработки, благодаря чему поверхность остаётся практически сухой. Это снижает дискомфорт в холодное время года, когда длительная сушка мебели или ковров затруднительна.

Устройство рассчитано на использование в квартирах с большой площадью: кабель длиной 4,5 метра и колёсная база упрощают перемещение между комнатами. Управление реализовано через сенсорную панель с несколькими режимами работы, что делает прибор доступным для пользователей без опыта работы с бытовой техникой, включая пожилых людей.

В Donlim позиционируют устройство как универсальное решение для регулярного ухода за мебелью и текстилем, без обращения к химчистке и без сложных настроек. Формат ориентирован на повседневное использование, а не разовую «генеральную уборку», что делает его актуальным не только в новогодний период, но и на протяжении всего года.