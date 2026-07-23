Мечта геймера из 80-х: LEGO выпустила рабочий аркадный автомат Donkey Kong, на котором можно «играть»

Компания LEGO представила набор Donkey Kong Arcade под номером 72051, выполненный в виде классического игрового автомата. Модель входит в серию LEGO Super Mario и рассчитана прежде всего на взрослых поклонников ретроигр.

Автомат нельзя назвать просто статичной фигурой для полки. Пользователь может потянуть рычаг и запустить одну из 21 бочки, после чего управлять Джампменом при помощи джойстика. Отдельная кнопка заставляет персонажа перепрыгивать препятствия.

Джампменом называли героя оригинальной Donkey Kong 1981 года. Позднее персонаж получил имя Марио и стал главным героем собственной серии игр Nintendo.

В конструкцию также вошли фигурки Донки Конга и Леди, лестницы, строительные балки и молот из оригинальной игры. Высота собранной модели составляет 39 см, ширина 27 см, а глубина 15 см.

Маркировка 18+ не связана с безопасностью или содержанием набора. LEGO использует её для сложных коллекционных моделей, предназначенных прежде всего для взрослых. Подобные наборы обычно отличаются большим количеством деталей, продолжительной сборкой и ориентацией на использование в качестве декора.

Стоимость Donkey Kong Arcade составляет $199,99, примерно 15 700 рублей по прямому пересчёту. Отправка предварительных заказов начнётся 1 августа 2026 года.