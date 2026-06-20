Dreame привезла в Россию моющий пылесос N20 Steam с паром до 100 °C
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Dreame привезла в Россию моющий пылесос N20 Steam с паром до 100 °C

Есть функции пылесоса для мебели и ковров с возможностями пароочистителя.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 08:00
Dreame привезла в Россию моющий пылесос N20 Steam с паром до 100 °C

Dreame объявила о старте продаж в России портативного моющего пылесоса N20 Steam. Новинка объединяет функции устройства для глубокой очистки мягкой мебели и ковров с возможностями пароочистителя для твёрдых поверхностей.

Одной из главных особенностей модели стала поддержка подачи пара температурой до 100 °C и горячей воды до 70 °C. По словам производителя, такое сочетание помогает удалять загрязнения и жир, а мощность всасывания 17 000 Па позволяет эффективно собирать влагу с тканей и обивки. Согласно данным TÜV SÜD, обработка паром обеспечивает удаление 99,9% бактерий и более 99% пылевых клещей.

Dreame N20 Steam подходит для уборки диванов, ковров, штор и автомобильных сидений, а также кухонных поверхностей, плиточных швов, раковин и вентиляционных решёток. Для работы с твёрдыми покрытиями предусмотрены отдельные насадки, включая концентратор и щётки для труднодоступных мест.

Устройство получило систему автоматического смешивания чистящего раствора, функцию самоочистки шланга, защиту от переполнения резервуара для грязной воды, сенсорный дисплей и шланг длиной 1,5 м. Вес модели составляет 5,5 кг.

Dreame N20 Steam уже поступил в продажу в России. Рекомендованная цена составляет 17 990 рублей, а до 29 июня устройство можно приобрести за 15 990 рублей.

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