ASUS намекает на скорый анонс ROG Phone 8 на чипе Snapdragon 8 Gen 3

На прошлой неделе Qualcomm представила флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 3 для мобильных устройств верхнего ценового диапазона, вскоре после мероприятия многие бренды поспешили заявить, что их грядущие флагманы получат эту платформу, но ASUS сделала это только сегодня.

ASUS опубликовала постер, который говорит, что грядущее устройство линейки ROG получит чип Snapdragon 8 Gen 3. К сожалению, компания никакой дополнительной конкретики не привела, но ожидается, что это будет игровой смартфон ASUS ROG Phone 8.

В этом году новая флагманская мобильная платформа Qualcomm была представлена раньше обычного, что подтолкнуло производителей на более ранний релиз своих устройств, а смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro на чипе Snapdragon 8 Gen 3 уже поступили в продажу. Вполне возможно, что ASUS также представит свою новую линейку игровых смартфонов ROG раньше обычного, напомним, презентация ROG Phone 7 и ROG Phone 7 Ultimate состоялась в апреле этого года.