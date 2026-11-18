Apple разрабатывает сразу четыре прототипа юбилейного iPhone, приуроченного к 20-летию смартфона. Как сообщает 9to5Mac со ссылкой на инсайдера Ice Universe, компания рассматривает два варианта дизайна с разной степенью закругления стекла.

Два прототипа получили плоские стеклянные задние панели, ещё два оснащены стеклом, изогнутым со всех четырёх сторон. Предположительно, Apple испытывает альтернативные конструкции будущих iPhone 20 Pro и Pro Max, прежде чем определиться с окончательным дизайном.

Главная особенность новых моделей заключается в практически невидимых рамках экрана. По данным источника, их ширина составляет около 1 мм. Благодаря изгибам стекла по краям дисплея смартфон будет выглядеть почти безрамочным при взгляде спереди.

Над подобной конструкцией Apple работает уже около трёх лет. Первоначальные прототипы имели более выраженные изгибы, однако впоследствии компания уменьшила их кривизну.

Ранее Bloomberg сообщал, что юбилейные iPhone получат значительно переработанный корпус с преобладанием стекла и тонкой металлической рамкой. Ожидается, что смартфоны представят осенью 2027 года.