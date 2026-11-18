Компания Samsung объявила о запуске бета-тестирования оболочки One UI 9.5. В новой версии прошивки реализованы более точные элементы управления камерой, персонализированные данные о здоровье, более надёжная защита конфиденциальности и другие полезные нововведения.

Программное обеспечение камеры

В One UI 9.5 представлены обновлённые элементы управления камерой, которые предоставляют пользователям больше гибкости и контроля при фото и видеосъёмке. Расширенные режимы «Pro» и «Pro Video» получили настраиваемые элементы управления и пресеты для адаптации к условиям съёмки.

В стандартный режим камеры также входят улучшенные элементы управления и панель масштабирования, объединяющие основные настройки на одном экране, чтобы пользователи могли быстро вносить корректировки, не переходя по разным меню.

Samsung Health: Mindful Note и лекарства

В Samsung Health добавлена функция Mindful Note, которая позволяет пользователям размышлять о своих мыслях и чувствах посредством свободного письма или заданий с подсказками.

Новая функция «Лекарства» позволяет пользователям добавлять рецептурные препараты, витамины и добавки, устанавливать персонализированные напоминания и отслеживать соблюдение режима приёма лекарств.

Конфиденциальность и блокировка отдельных приложений

В One UI 9.5 реализована функция блокировки приложений (App Lock), которая обеспечивает конфиденциальность отдельных приложений, блокируя их с помощью биометрической аутентификации или блокировки экрана. Когда приложение заблокировано, его уведомления и виджеты остаются скрытыми, что помогает защитить личную информацию даже при наличии доступа к устройству у других лиц.

Прочие нововведения

В прошивке появилась специальная плавающая «кнопка быстрого доступа», обеспечивающая быстрый доступ к часто используемым элементам управления. Для людей с ограниченными возможностями реализованы усовершенствованные элементы управления слуховыми аппаратами, позволяющие пользователям регулировать громкость непосредственно с панели уведомлений и выбирать какие звуки и сигналы тревоги будут передаваться на их слуховые аппараты.

Обновление One UI 9.5 уже доступно владельцам смартфонов серии Galaxy S26, но на первоначальном этапе только в определённых регионах, включая Германию, Индию, Южную Корею, Польшу, Великобританию и США. Подать заявку на участие бета-тестирования можно через приложение Samsung Members. Сроки выхода стабильной версии прошивки, Samsung пока не раскрыла.