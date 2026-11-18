19 ноября 2026 года состоялся официальный релиз Grand Theft Auto VI. С момента выхода GTA V прошло больше 13 лет. За годы ожидания сменились поколения консолей, игровая индустрия изменилась до неузнаваемости, а сама «пятёрка» успела пройти путь от PlayStation 3 до PlayStation 5.

Последняя номерная часть серии вышла 17 сентября 2013 года. С тех пор поклонники пережили бесконечные слухи, масштабные утечки, ожидание трейлеров и несколько переносов. Теперь одна из самых продолжительных историй ожидания в игровой индустрии наконец подошла к концу.

Спустя 24 года GTA возвращается в Вайс-Сити, знакомый игрокам по культовой Vice City 2002 года. Только теперь действие разворачивается в огромном вымышленном штате Леонида, вдохновлённом Флоридой. В центре сюжета находятся Джейсон Дюваль и Люсия Каминос, криминальная пара, оказавшаяся втянута в опасный заговор.

Масштаб события вышел далеко за пределы игровой индустрии. К релизу Rockstar Games фактически превратила настоящий Майами в Вайс-Сити. На крыше арены Kaseya Center появилась гигантская надпись Welcome to Vice City, улицы украсили рекламой вымышленных брендов из игры, а знаменитый ночной клуб E11EVEN временно превратился в NINE1NINE. На рекламную кампанию в округе Майами-Дейд согласовали почти $4 млн.

Даже баскетбольная команда Miami Heat присоединилась к празднованию, подготовив специальную форму в стиле Вайс-Сити. А 21 ноября Rockstar и PlayStation проведут в Майами музыкальный фестиваль GTA VI: The Festival с участием Трэвиса Скотта, Cardi B, Metro Boomin и других артистов.

GTA VI вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Впервые в истории основной серии коробочные издания для консолей поставляются без диска: внутри находится цифровой код для загрузки игры.

Тринадцать лет, несколько поколений консолей и миллионы игроков, ждавших возвращения в Вайс-Сити. Теперь ожидание закончилось.