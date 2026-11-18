Samsung разрабатывает безрамочный дисплей для будущих флагманских смартфонов Galaxy. Об этом сообщил китайский инсайдер Lanzuk ссылаясь на информацию от поставщика южнокорейского техногиганта — предположительно от подразделения Samsung Display.

По словам информатора, этот дисплей будет практически не уступать тому, что готовит «определённая компания». Название этой компании не разглашается, но явно имеется ввиду Apple, которая по инсайдерской информации разрабатывает юбилейный iPhone с экраном со скруглённым стеклом со всех четырёх сторон.

Когда состоится анонс безрамочного Galaxy, пока не известно, но ожидается что Samsung планирует его представить до дебюта юбилейного iPhone.