Компания Caviar представила коллекцию Most Wanted, вдохновлённую Grand Theft Auto VI. В неё вошли эксклюзивные версии iPhone 18 Pro, складного iPhone Duo, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra и умных очков Ray-Ban.

Самым дорогим устройством стал iPhone Duo Pink Alligator за 799 тысяч рублей. Складной смартфон получил отделку из розовой крокодиловой кожи, титановую рамку и эмблему с шестью звёздами розыска, отсылающую к GTA.

Для iPhone 18 Pro и Pro Max подготовили два исполнения. Neon Vice за 659 тысяч рублей украшен титановым барельефом пистолета Beretta 92FS и неоновыми узорами. Версия Gangster за 699 тысяч рублей получила аналогичный барельеф с покрытием золотом 999 пробы.

Складной Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra в исполнении Ocean Drive оценили в 689 тысяч рублей. Его заднюю панель украсили золотом и геометрическими узорами в стиле архитектуры Майами.

В коллекцию также вошли умные очки Ray-Ban Wayfarer Gen 2. Версия Sunset с розовой и голубой эмалью стоит 429 тысяч рублей, а Gold Rush с золотой отделкой обойдётся в 449 тысяч рублей.

Технические характеристики устройств остались прежними. Все модели уже доступны для заказа, однако Caviar не сообщала о сотрудничестве с Rockstar Games. Коллекция лишь вдохновлена эстетикой GTA VI, релиз которой состоится 19 ноября.