ASUS представила серию игровых смартфонов ROG Phone 7 с топовым звуком

ASUS выпустила игровые смартфоны ROG Phone 7 и 7 Ultimate. Обе новинки работают на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, обладают оперативной памятью типа LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0.

В моделях реализована многоуровневая система охлаждения, состоящая из двух слоев графита, испарительной камеры, специальной архитектуры с системной платой по центру. Особенно игроки оценят специальные ультразвуковые кнопки с системой виброотклика и внешний кулер в топовой модели ROG Phone 7 Ultimate.

За звук отвечает аудиосистема 2.1 с двумя большими динамиками и сабвуфером, а за картинку — 6,78-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления до 165 Гц, пиковой яркостью 1500 нит и поддержкой HDR10+.

Среди других особенностей: аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой 65-ваттной зарядки, Android 13 (оболочка ROG UI), основная камера на 50 Мп с сенсором Sony IMX766 и Wi-Fi 7.

Особым отличием модели Ultimate является дополнительный дисплей, тогда как у младшего собрата подсветка встроена только в логотип.

Серия ASUS ROG Phone 7 уже доступна для предзаказа по всему миру. Европейские цены следующие:

ASUS ROG Phone 7 12/256 ГБ — 999 евро (~90 000 руб.);

ASUS ROG Phone 7 12/512 ГБ — 1199 евро (~108 000 руб.);

ASUS ROG Phone 7 Ultimate 12/512 ГБ — 1399 евро (~126 000 руб.).

Доступны черная и белая версии ROG Phone 7 и белая версия ROG Phone 7 Ultimate. Пока неизвестно, появятся ли новинки в России.