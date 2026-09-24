ROG Xbox Ally может стать доступной альтернативой Steam Deck в 2026 году

ROG Xbox Ally от ASUS может стать одной из доступных альтернатив Steam Deck в 2026 году. На это обратило внимание издание Windows Central.

Steam Deck постепенно теряет одно из своих главных преимуществ, низкую цену. На этом фоне ROG Xbox Ally может оказаться интереснее для покупателей, которым нужен портативный игровой ПК без перехода на более дорогие модели.

Устройство работает на Windows и поддерживает привычные компьютерные игры и сервисы. По возможностям его рассматривают как конкурента базовым версиям Steam Deck.

Окончательная цена ROG Xbox Ally и информация о продажах в России пока не объявлены, поэтому говорить о реальном ценовом преимуществе устройства пока рано